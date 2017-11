SRFC : Rennes-Bordeaux, Benarbia a vu deux perdants

Dans : Rennes, Bordeaux, Ligue 1.

Grâce à son succès face aux Girondins de Bordeaux (1-0) vendredi, le Stade Rennais enchaîne une quatrième victoire toutes compétitions confondues.

On peut donc dire que la crise est terminée pour le club breton, du moins en ce qui concerne les résultats. Car dans la manière, les hommes de Christian Gourcuff ont encore du boulot. Face à Bordeaux par exemple, Rennes n’a pas été si dangereux et s’est détaché grâce au but contre son camp de Jérémy Toulalan. Il en faudra beaucoup plus pour impressionner Ali Bernarbia.

« Je ne crois pas qu'on doit applaudir cette équipe de Rennes, a commenté l’ancien Girondin sur RMC. La victoire de Rennes, et leur parcours actuel avec leur remontée d'un coup et la série de trois-quatre victoires de suite, c'est quand même un peu spécial. Ils gagnent sans être bons dans le jeu et contre un Bordeaux qui a tout fait à l'envers, qui ne cadre pas un tir, qui perd trop vite les ballons au milieu, qui n'enchaîne pas trois passes. Rennes n'a pas été bon non plus, alors qu'ils doivent gagner 2 ou 3 à 0 tant Bordeaux a été extrêmement faible. »

« Ce n’est pas Rennes qui va mieux... »

« Mais là, ils ont besoin d'un but contre son camp de Bordeaux pour marquer, ils gagnent seulement 1 à 0, ils ne se procurent pas d'occasions de but... Ça tourne en faveur des Rennais, c'est tout, mais c'est car il y avait en face une piètre équipe de Bordeaux, a insisté le consultant. Ce n'est pas Rennes qui va mieux, c'est Bordeaux qui a été vraiment nul. Je n'arrive toujours pas à voir ce que veut faire Gourcuff, ni Gourvennec d'ailleurs, même si ça balance moins devant et que ça s'oblige à jouer court de derrière pour relancer au sol. » De leur côté, les Rennais se contentent sûrement de cette victoire qui confirme leur réveil.