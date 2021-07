SRFC : Pogba au PSG, Rennes n’attend que ça

Dans : Rennes.

Sous contrat jusqu’en 2022, Eduardo Camavinga refuse toujours de prolonger au Stade Rennais. Du coup, ses dirigeants souhaitent conclure son transfert cet été, notamment à Manchester United en cas de départ de Paul Pogba au Paris Saint-Germain.

La situation d’Eduardo Camavinga à Rennes est comparable à celle de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Comme l’attaquant parisien, le milieu de 18 ans a lui aussi entamé la dernière année d’un contrat qu’il refuse de prolonger. Mais la différence entre les deux dossiers concerne la position des dirigeants. Si le vice-champion de France exclut un départ de son buteur, quitte à le perdre libre l’année prochaine, il est hors de question pour le Stade Rennais de laisser filer son joyau sans la moindre indemnité.

Camavinga préfère le Real

Il faut dire que les deux formations n’ont pas les mêmes moyens financiers… Ce qui explique la volonté du club breton de transférer Eduardo Camavinga dès cet été. Sa destination pourrait se situer en Angleterre puisque Manchester United a débuté les négociations avec ses agents. Mais le selon le Manchester Evening News, les échanges ne seraient pas positifs dans la mesure où l’international français aurait une préférence pour l’Espagne, et probablement pour le Real Madrid.

On sait pourtant que le club de la capitale espagnole, compte tenu de ses énormes pertes depuis le début de la crise sanitaire, a clairement mis ce dossier de côté. Le Stade Rennais l’a sûrement compris et mise donc sur un éventuel transfert d’Eduardo Camavinga chez les Red Devils, qui anticipent le départ de Paul Pogba au Paris Saint-Germain. Du côté rouge et noir, on a donc tout intérêt à voir le champion du monde atterrir chez les Parisiens, sous peine de se retrouver sans véritable prétendant pour le jeune milieu de terrain, avec le risque de le voir partir libre l’été prochain.