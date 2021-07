PSG : Wijnaldum attend Pogba à Paris

Dans : PSG.

Recruté pour avoir un rôle central au sein du Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum ne dirait pas non à une arrivée de Paul Pogba.

La saison dernière, le milieu de terrain a souvent été le point faible du club de la capitale française. Car à part Marco Verratti, champion d’Europe avec l’Italie, Paris n’avait pas de vrais milieux de classe mondiale. Des éléments comme Paredes, Danilo, Herrera, Gueye ou Rafinha évoluent à un haut niveau, mais ne sont pas à la hauteur des Mbappé, Neymar, Marquinhos...

Afin d’avoir un entrejeu encore plus fort, Leonardo a donc décidé de recruter Georginio Wijnaldum. Arrivé libre en provenance de Liverpool, le milieu néerlandais va apporter toute son expérience au PSG. Même s’il part avec une longueur d’avance sur ses concurrents pour une place de titulaire, rien ne dit que Wijnaldum sera dans le onze de Mauricio Pochettino. Puisque dans les semaines à venir, Paris pourrait recruter Paul Pogba, en partance du côté de Manchester United et désireux de rejoindre le PSG durant ce mercato estival.

« J’adorerais avoir Paul Pogba avec nous ici »

Un potentiel transfert qui ne serait pas un problème pour Wijnaldum. « Pogba est incroyable, j'ai joué plusieurs fois contre lui et quel joueur fabuleux ! Si vous demandez à n'importe quel joueur d'une autre équipe s'il aimerait que Paul Pogba le rejoigne, tout le monde vous dira oui car c'est un joueur extraordinaire, plein de qualités. Il a tout. C'est l'un des meilleurs milieux au monde. On a besoin de tous les joueurs pour une saison. Et pour revenir à votre question, oui, j'adorerais avoir Paul Pogba avec nous ici car c'est un superbe joueur », a lancé, sur les ondes de RMC, le nouveau milieu du PSG, qui sait que Paris aura besoin de la meilleure équipe possible pour viser enfin la Ligue des Champions.