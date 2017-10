SRFC : Pas question de lâcher Gourcuff à Rennes !

Dans : Rennes, Ligue 1.

Grâce à sa victoire obtenue face au LOSC samedi soir (1-0), le Stade Rennais s’est redonné de l’air au classement. En effet, ce succès a permis aux Bretons de remonter à la 15e place, s’évitant ainsi de passer le week-end en compagnie des équipes de fin de peloton comme Metz ou Strasbourg. Néanmoins, l’avenir de l’entraîneur Christian Gourcuff est toujours très incertain. L’ancien coach du FC Lorient restera-t-il en poste encore longtemps du côté des Noirs et Rouges ? Rien n’est moins sûr…

Le coach du Stade Rennais peut en tout cas compter sur le soutien de ses joueurs, à commencer par celui de Joris Gnagnon, qui n’a pas l’intention de lâcher son entraîneur. « Cette victoire contre Lille va souder le groupe. On l’a vu durant la semaine, pendant le match. On était déterminés à ne pas lâcher. On est tous derrière l’entraineur, on va voir comment ça va se passer. Lille est une très bonne équipe. Ils ont deux grosses occasions mais on a vraiment bien défendu. Cette victoire, je l’espère, va faire baisser la tension. On va respirer un peu » a confié dans les colonnes du journal L’Equipe le solide défenseur du Stade Rennais, qui devra rester au top pour contribuer au retour en force de Rennes dans ce championnat…