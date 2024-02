Florian Maurice va partir, Rennes sait sa destination

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Un départ de Rennes est de plus en plus probable pour Florian Maurice, qui est désormais le grand favori pour le poste de directeur sportif de l’AS Roma selon la presse italienne.

En poste au Stade Rennais depuis mai 2020, Florian Maurice a de grandes chances de quitter la Bretagne dans les semaines à venir. Après le départ de Bruno Genesio, le club breton pourrait effectivement être confronté à celui de son directeur sportif. Il y a quelques jours, la presse italienne évoquait l’intérêt de l’AS Roma pour l’ancien dirigeant de l’OL sans que l’on sache toutefois si Florian Maurice figurait tout en haut de la short-list du club de la Louve.

Les détails tombent en ce début de semaine et à en croire les informations d’Il Messaggero, Florian Maurice est tout simplement « en pole » pour devenir le futur directeur sportif de l’AS Roma afin de succéder à Tiago Pinto. Le club italien entame une reconstruction importante après le départ de son directeur sportif et le licenciement de José Mourinho et Florian Maurice serait donc l’heureux élu. La question est maintenant de savoir si l’actuel homme fort du Stade Rennais va rester en Bretagne jusqu’à la fin de la saison, ou si son départ pourrait intervenir dans les jours à venir.