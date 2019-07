SRFC : Niang prêt à dire oui au pont d'or de la Chine ?

Dans : Rennes, Mercato, Ligue 1, Foot Mondial.

« L’offre chinoise pour Niang n'est pas arrivée jusqu'à nous. Nous avons levé l'option d'achat (au Torino, pour 15 millions d'euros). Mbaye sera avec nous la saison prochaine ». Lors de la conférence de presse de présentation de Flavien Tait mardi, le président rennais Olivier Létang s’est montré ferme concernant Mbaye Niang, dont il souhaite que l’avenir s’écrive en Bretagne. Mais la réalité est bien plus complexe selon L’Equipe, qui affirme que le club du Dalian Yifang, désormais entraîné par Rafael Benitez, fait le forcing pour s’offrir le Sénégalais.

Un accord contractuel a même été trouvé entre le club chinois et les représentants du joueur, actuellement en Egypte pour y disputer la Coupe d’Afrique des Nations. « L’entourage de l'ancien Caennais a trouvé un accord avec les dirigeants chinois autour d'un contrat de cinq ans avec un salaire proche de 10 M€ annuels net. Mais Létang n'envisage pas de se séparer de son buteur et il a donc tenté de proposer au club chinois son autre attaquant international sénégalais, Diafra Sakho (29 ans), prêté la saison dernière à Bursaspor. Une proposition refusée par le club chinois, dont les mandataires tentent d'insister pour Niang mais ne parviennent plus à joindre Létang » indique le quotidien national. Reste à voir comment ce terminera ce feuilleton dont le Stade Rennais se serait bien passé au mercato…