SRFC : Letang-Gourcuff, le premier round va débuter

Dans : Rennes, Ligue 1.

Nouveau manager général du Stade Rennais, Olivier Letang commence par un énorme dossier avec la gestion du cas Christian Gourcuff.

Nommé ce mardi, l’ancien directeur sportif adjoint du PSG a immédiatement esquivé les questions sur l’avenir de l’entraineur des Rouges et Noirs, expliquant qu’il n’avait pas encore eu le temps de discuter avec le technicien breton. Voilà qui lui permet de gagner un peu de temps avant une rencontre qui promet. En effet, en commentant la démission de son président René Ruello, son plus fidèle soutien, et la possible nomination d’Olivier Letang, Gourcuff Sénior avait envoyé quelques missiles, et avait remis en cause sa présence sur le banc de touche.

« Je dois avoir un échange avec lui donc je ne souhaite pas aborder la situation de Christian Gourcuff maintenant. Il y a des choses qui ont été dites, que j'ai vues et lues, et donc la meilleure des solutions, c'est de pouvoir échanger, se parler. Je préfère garder ce que j'ai en tête pour l'échange que j'aurai tout à l'heure », a confié Olivier Letang, qui sait que Christian Gourcuff, déjà fermé habituellement, risque bien de ne pas desserrer les dents lors de cet entretien.