SRFC : Les coups de colère de Ben Arfa, Lamouchi gère ça à sa façon

Dans : Rennes, Ligue 1.

Arrivé cet été, Hatem Ben Arfa pose déjà problème au Stade Rennais. Et pas seulement sur le terrain.

En plus de ses performances décevantes depuis le début de la saison, le milieu offensif provoque des tensions dans la vie de groupe. L’ancien Parisien n’avait pas caché sa colère dans le vestiaire suite à son remplacement à la 68e minute du match à Montpellier (2-2) dimanche. Puis deux jours plus tard, la recrue estivale avait eu un accrochage avec son coéquipier Benjamin Bourigeaud à l’entraînement. Suffisant pour lui infliger une sanction ? Ce n’est visiblement pas la méthode choisie par Sabri Lamouchi.

« Ce sont des choses qui arrivent, qui sont normales, il n'y a absolument pas de tension, c'est un compétiteur au sein d'un groupe solidaire, ils l'ont démontré ce soir (hier), et il a envie de porter Rennes le plus haut possible », a simplement réagi l’entraîneur du Stade Rennais, dans des propos relayés par L’Equipe. Il n’empêche que Ben Arfa n’a pas débuté le match d’Europa League remporté face à Jablonec (0-1) jeudi.