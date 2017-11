SRFC : Le président se barre, Gourcuff prêt à faire pareil !

Dans : Rennes, Ligue 1.

Très proche de René Ruello, qui l’avait déjà fait venir à Rennes une première fois en 2001, Christian Gourcuff a appris comme tout le monde la démission du président du club breton au coup de sifflet final du match remporté face à Bordeaux. Une très mauvaise nouvelle pour l’entraineur des Rouges et Noirs, pour qui c’est tout le projet lancé lors de son arrivée à l’été 2016 qui est remis en cause. Le technicien pourrait bien en tirer les conclusions qui s’imposent dans les prochaines semaines.

« Je viens d’apprendre la démission du président, qui a eu la délicatesse de ne pas me prévenir avant le match. Je suis écoeuré par tout ce qui se passe ici depuis un mois. Je suis venu ici pour un projet de club, une identité de jeu et une identité bretonne que l’on veut mettre en place. Ce projet est remis en question par la démission de René Ruello. Je suis sous contrat, mais ce n’est pas le projet de départ. Dans la vie, il faut avoir des valeurs dans l’honnêteté. J’attends les prochaines semaines, pour voir ce qu’il va se passer. Si le projet tombe à l’eau avec ce départ, je n’aurais alors pas dû venir. Il ne fallait pas me solliciter. Letang président ? Cela m’étonnerait qu’un parachuté puisse continuer notre projet. Il travaille comme agent, non ? Je suis un peu KO. Ce que l’on construit, on est en train d’en faire un gâchis monumental. René Ruello est un ancien bon joueur, cultivé, intelligent, qui connait le football. Cela fait beaucoup de qualités. Cherchez dans le foot… », a prévenu l’entraineur du Stade Rennais, persuadé que ce départ pourrait changer beaucoup de choses pour le club breton.