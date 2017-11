SRFC : Le nouveau président regarde la vitrine des Trophées et pleure

Dans : Rennes, Ligue 1.

Nommés ce mardi à l’occasion du conseil d’administration du club, les nouveaux patrons du Stade Rennais se sont ensuite présentés à la presse. L’opportunité pour Jacques Delanoë nouveau président non exécutif, et Olivier Letang, manager général et président délégué, de dévoiler leurs objectifs et leurs ambitions. Et pour le premier nommé, cela commence par un aveu, celui qui reconnait que le Stade Rennais n’a pas le prestige qu’il devrait avoir.

« Ma nomination est la preuve de l'attachement de la famille Pinault à l'ancrage rennais et local. N'en déplaise à ceux qui fantasmaient sur l'arrivée des Chinois, le Stade Rennais restera breton. Je ne vais pas promettre la lune. Mais après 116 ans, à la vue de notre salle de trophée, il faut reconnaître que l'alchimie de la gagne n'est pas là », a glissé avec un petit sourire Jacques Delanoë, bien conscient que les supporters rennais prennent cher sur les réseaux sociaux et dans les luttes entre fans quand il s’agit d’évoquer le palmarès du club breton.