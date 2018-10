SRFC : Lamouchi a 3 matchs pour sauver sa peau à Rennes !

Dans : Rennes, Ligue 1.

Malgré un succès à Monaco le 7 octobre dernier, la situation du Stade Rennais en Ligue 1 est préoccupante.

La défaite à domicile contre le Stade de Reims dimanche après-midi (0-2) a fait désordre et en interne, des questions se posent sur Sabi Lamouchi, malgré le soutien dont bénéficie l’ancien joueur de l’OM auprès des supporters bretons. « Son sort dépendrait en effet des trois prochains matchs avant la trêve internationale à Caen, à Kiev et contre Nantes » selon les informations de L’Equipe, qui avance d’ores et déjà le nom de son potentiel successeur.

Rémi Garde pisté pour le remplacer

« La piste Rémi Garde pourrait prendre de l’épaisseur en cas d’urgence. L’ex-coach lyonnais était sur la short-list de Létang, comme Patrick Vieira l’an passé. Mais il s’était déjà engagé en MLS, où il avait signé pour 3 ans. Alors que la saison de son équipe ne se prolongera pas en play-offs, il pourrait être libérable et une solution crédible si la situation rennaise ne s’améliore pas » écrit le quotidien national. Reste que politiquement et socialement, cette décision est difficile à prendre pour Olivier Létang, qui sait que Sabri Lamouchi est très apprécié par les joueurs et par les salariés du club. Si les résultats ne s’améliorent pas, l’ancien dirigeant du PSG tranchera dans le vif. Quitte à se mettre des gens à dos…