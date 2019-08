SRFC : La L1 c'est nul, Rennes c'est nul, il frappe fort

Dans : Rennes, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Courtisé par le FC Porto au mercato, Tomas Koubek a finalement quitté le Stade Rennais pour le club allemand d’Augsbourg.

Globalement, l’international tchèque a laissé un bon souvenir en Bretagne, où il est resté durant deux saisons. Mais très vite, l’image de Tomas Koubek à Rennes pourrait s’effriter puisque dans les colonnes de Bild, le nouveau gardien d’Augsbourg a cartonné l’équipe de Julien Stéphan et la Ligue 1. Deux pour le prix d’un…

« Je me serais attendu à plus de respect de la part de Rennes. Au cours de mes deux années, nous avons réussi et fait du bon travail. Néanmoins, ils étaient intéressés par la vente. Je ne suis à Augsbourg que depuis quelques jours, mais le niveau est beaucoup plus élevé qu’à Rennes. En plus, la Bundesliga est meilleure que la ligue française ! » a balancé sans langue de bois un Tomas Koubek qui y va fort au moment de critiquer le football tricolore.