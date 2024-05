Une fortune réclamée pour sa pépite, Rennes s’explique

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

En grande forme avec le Stade Rennais, Désiré Doué sera l’une des animations du mercato estival. Le club breton a déjà fixé un montant élevé pour son milieu polyvalent encensé par l’entraîneur Julien Stéphan ce vendredi en conférence de presse.

A voir l’incroyable saison du Bayer Leverkusen, Désiré Doué (18 ans) a peut-être un petit regret. Cet hiver, le champion d’Allemagne avait transmis une offre à 20 millions d’euros pour le milieu du Stade Rennais. Une proposition immédiatement refusée par le club breton qui aura plus de mal à résister aux assauts pendant l’été. A deux ans de la fin de son contrat, l’international Espoirs tricolore attire du beau monde. A tel point que Rennes réclamerait au moins 40 millions d’euros pour son transfert.

Rennes veut au moins 40 M€

On est encore loin de la plus grosse vente de l’histoire du club (Jérémy Doku, parti pour environ 60 M€ à Manchester City l’été dernier). Mais l’investissement serait important pour Désiré Doué, nommé pour le trophée UNFP du meilleur jeune de la saison, et encensé par son entraîneur Julian Stéphan qui n’hésiterait pas à voter pour lui. « Je trouve qu’il a fait beaucoup de progrès sur cette deuxième partie de saison, il nous a apporté énormément de choses, a complimenté le coach des Rouge et Noir. Son talent était connu de tous, mais il a réussi à cadrer beaucoup de choses dans son jeu. »

Remember the names... 💎



Voici les nommés pour le Trophée de Meilleur Espoir de Ligue 1 Uber Eats :



E.BEN SEGHIR, R.CHERKI, D.DOUÉ, L.YORO, W. ZAÏRE-EMERY



#TropheesUNFP pic.twitter.com/gfMvMLVUDq — UNFP (@UNFP) April 30, 2024

« Il a une polyvalence extraordinaire en plus, il peut couvrir quatre ou cinq postes, de manière presque indifférente, il est très intelligent car il peut s’adapter à n’importe situation, quasiment à n’importe quel système. Il a été décisif, collectif, productif. Il a été impactant. Il a un potentiel de très haut niveau, a commenté Julien Stéphan, qui a pourtant connu d’autres phénomènes à Rennes. On ne peut pas le comparer à Eduardo (Camavinga) car ce sont d’autres postes. Par rapport à Ousmane (Dembélé) c’est un autre profil, mais calibré pour le très haut niveau. Il a déjà installé beaucoup de choses dans son professionnalisme pour son jeune âge. » Le frère de Guéla Doué a effectivement franchi un réel cap ces derniers mois.