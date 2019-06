SRFC : La grosse affaire à 40 ME de Rennes au mercato

Dans : Rennes, Mercato, Premier League.

Elément offensif très en vue cette saison au Stade Rennais, Ismaïla Sarr a forcément tapé dans l’œil de plusieurs écuries européennes.

Jusqu’à présent, le club breton n’a pas été férocement attaqué au sujet de son ailier sénégalais, qui se prépare actuellement à disputer la Coupe d’Afrique des Nations. Mais cela devrait très vite changer avec deux premiers appels du pied d’Angleterre, le championnat où il a de grandes chances d’atterrir. Toutefois, malgré ses qualités, son sens du dribble, son jeune âge et donc sa marge de progression, l’ancien messin ne fait pas rêver les ténors.

Selon L’Equipe, les candidats à sa venue se nomment Watford et Newcastle. Pour le joueur, c’est certainement une petite douche froide, même si cela peut représenter un premier pas dans le championnat anglais. Pour Rennes, cela ne change rien étant donné les moyens des formations d’Outre-Manche. Les Rouges et Noir ont ainsi refusé 30 ME de la part de Watford, attendant désormais 40 ME pour un joueur acheté 17 ME au club lorrain en 2017. Cela pourrait se décanter rapidement en ce sens.