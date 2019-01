SRFC : L'honnêteté de Ben Arfa, c'en est trop pour Rothen

Dans : Rennes, Coupe de la Ligue, Coupe.

Suite à la dernière sortie médiatique d'Hatem Ben Arfa, Jérôme Rothen n'a pas hésité à parler de faute professionnelle.

« L'élimination en Coupe de la Ligue, c’est une petite déception. Pas une grosse parce que ça reste la Coupe de la Ligue. Ce n’est pas le championnat, la Coupe de France ou l’Europa League. S’il y avait un match à perdre, c’était celui-ci. Ce n'est que la Coupe de la Ligue. Ce n'est pas dramatique ». Mercredi, après la sortie de route de Rennes en Coupe de la Ligue face à Monaco (1-1, 7 tab à 8), Hatem Ben Arfa s'est lâché. Un peu trop au goût de certains. Puisque les propos, pourtant plein d'honnêteté, de HBA n'ont pas du tout plu à Jérôme Rothen. Le consultant parlant d'une grosse erreur de communication, alors que l'attaquant de 31 ans doit plutôt se racheter une bonne image après son échec au PSG.

« Cette déclaration me rend fou. Quand je regarde le palmarès de Ben Arfa, il n'a pas gagné beaucoup de trophées importants. Ok, il a plusieurs titres avec l'OL, mais il n'a été décisif qu'en 2008. Après, à l'OM, il a fait un doublé L1-Coupe de la Ligue en 2010 avec un rôle central. Sauf que depuis neuf ans, il n'a plus rien gagné. Et là, avec un quart de finale à Monaco, tout était possible. Il rate un penalty, et ça coûte la qualification à Rennes... Avec son discours à la fin, il ne respecte personne, ni lui, ni son club. Son attitude est choquante. L'actionnaire doit aller le voir pour lui demander de s'excuser. Devant son entraîneur et ses coéquipiers, mais aussi devant la presse pour les supporters. Car c'est vraiment inadmissible... », a lancé, sur RMC Sport, Rothen, qui ne comprend pas comment Ben Arfa a pu sortir une énormité pareille au sein d'un club qui n'a plus soulevé le moindre trophée depuis 1971...