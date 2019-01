SRFC : La décla hallucinante de Ben Arfa va choquer les supporters

Dans : Rennes, Coupe de la Ligue.

Depuis l’élimination du Paris Saint-Germain, beaucoup d’équipes sorties de la Coupe de la Ligue s’en mordent les doigts.

C’est probablement le cas du Stade Rennais qui a manqué une belle opportunité à Monaco. En effet, les Rouge et Noir, qui avaient ouvert le score dans leur quart de finale, se sont inclinés au terme d’une longue séance de tirs au but (1-1, 8-7 t.a.b.) mercredi. Un scénario cruel pour tous les Rennais… excepté Hatem Ben Arfa. De son côté, le milieu offensif s’en fiche royalement, cette coupe nationale n’étant pas du tout sa priorité de la saison.

« C’est une petite déception. Pas une grosse parce que ça reste la Coupe de la Ligue. Mais comme on est compétiteur on veut gagner tous les matchs… Mais ce n’est pas le championnat, la Coupe de France ou l’Europa League. S’il y avait un match à perdre, c’était celui-ci », a osé l’ancien Lyonnais, qui a encore insisté sans aucune relance des journalistes en zone mixte.

Ben Arfa s’enfonce

« (...) Ce n'est pas du tout un coup d'arrêt, on est très confiant sur notre groupe, on sait ce qu'on veut. Il faut remettre les choses dans le contexte, ce n'est que la Coupe de la Ligue. Ce n'est pas dramatique, a-t-il tempéré. On va se remobiliser, tranquille, et on va passer à autre chose. » C’est sûr, HBA dit tout haut ce que beaucoup d’autres pensent tout bas. Mais dans la mesure où Rennes attend un titre depuis 1971, cette déclaration risque de ne pas plaire…