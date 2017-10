SRFC : Galtier et deux ex-OL pour remplacer Gourcuff ?

Dans : Rennes, Ligue 1, ASSE, OL.

Ça sent la fin pour Christian Gourcuff au Stade Rennais, le technicien breton devant être débarqué prochainement par le fils du propriétaire du club, François-Henri Pinault. Tout comme le président des « Rouge et Noir » René Ruello, qui ne semble pour l’heure pas encore avoir été officiellement mis au courant. Mais ce qui intéresse désormais les supporters, qui ne croyaient plus en Christian Gourcuff après les nouvelles déceptions de ces derniers mois, c’est le nom du futur entraineur de leur équipe.

Le grand favori est Christophe Galtier, qui cherche un nouveau projet et connaît la Ligue 1 comme sa poche. Et comme cela se propage avec humour au Roazhon Park, il n’y aura pas besoin de faire de nouveaux survêtements pour l’entraineur, Galtier ayant les mêmes initiales que Christian Gourcuff. Deux autres candidats sont aussi dans le viseur selon L’Equipe, avec notamment Claude Puel, qui privilégierait une expérience à l’étranger mais serait tout de même à l’écoute, et Rémi Garde. Ce dernier n’a plus d’équipe depuis la saison 2015-16 qui s’était mal déroulée avec Aston Villa et n’a pas caché qu’après un temps de repos et une digestion difficile de son aventure lyonnaise, il était partant pour un nouveau projet.