SRFC : Flop ou bonne pioche ? M’Baye Niang ne garantit rien

Dans : Rennes, Mercato.

Prêté avec option d’achat par le Torino, M’Baye Niang va de nouveau tenter de se relancer en Ligue 1 cette saison.

Avec la signature d’un attaquant aussi talentueux, le club breton a peut-être réalisé un joli coup au mercato. Enfin, à supposer que l’ancien Caennais évolue à son meilleur niveau, ce qui n’a pas toujours été le cas ces dernières années. L’international sénégalais, très en vue pendant la Coupe du monde 2018, est surtout connu pour son irrégularité et ses dérapages en dehors des terrains. Une réputation à peine dissimulée lors de sa présentation à la presse.

« J’ai tout mis en oeuvre pour pouvoir rejoindre le Stade Rennais, pour pouvoir me relancer et montrer mes qualités, a confié l’attaquant. (...) J’ai toujours eu des saisons où j’ai eu des hauts et des bas. Je n’ai jamais été réellement régulier. À moi de trouver cette régularité sur le terrain, pour trouver un club où je m’installe pendant deux à trois saisons avec des performances de haut niveau. Mon objectif, c’est de m’épanouir, d’aider le Stade Rennais à atteindre ses objectifs, à gagner des matchs. Le reste, cela reste en interne. » A 23 ans, Niang va-t-il enfin franchir un cap décisif dans sa carrière ?