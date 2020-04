SRFC : Camavinga, plutôt Pogba ou Casemiro ? L’Espagne s’interroge

Dans : Rennes.

Toujours à la recherche d’un milieu de terrain, le Real Madrid s’intéresse beaucoup à Eduardo Camavinga, dont le profil suscite quelques interrogations dans la presse espagnole.

Zinédine Zidane n’a pas changé d’avis par rapport à l’été dernier. Alors que Manchester United souhaite toujours conserver Paul Pogba, l’entraîneur merengue fait encore de son compatriote français sa priorité. Mais cette fois, le club madrilène a prévu un plan B nommé Eduardo Camavinga, suivi tout au long de la saison, et validé par « Zizou » en personne. C’est pourquoi le nom du Rennais fait beaucoup parler en Espagne, où beaucoup s’interrogent sur le réel profil du prodige.

A-t-on affaire à un nouveau Pogba ? Ou à une réelle doublure pour la sentinelle Casemiro ? Le quotidien As a tenté de percer le mystère à travers quelques statistiques. Pour commencer, on apprend que le phénomène de 17 ans, parmi les milieux ayant tenté plus de 100 tacles dans les cinq grands championnats européens, possède le meilleur taux de réussite (61%). En plus de son volume de jeu, cette stat prouve bien que Camavinga, qui a souvent évolué devant la défense, a les qualités pour suppléer Casemiro qui possède 66 % de réussite sur ses 83 tacles.

Inutile de se poser la question…

Mais de par sa capacité à casser les lignes adverses balle au pied ou par la passe, le joueur naturalisé français brille aussi en tant que relayeur, comme le prouvent ses 59 fautes subies, contre seulement 40 pour le Brésilien du Real. A noter que le cadre de Zidane a lui commis plus de fautes que Camavinga (64 contre 48). En tenant compte de ces indices et des qualités du Rennais, libéré par l’arrivée de Steven Nzonzi cet hiver, nos confrères ont donc tranché : la cible de la Maison Blanche pourra facilement évoluer aux deux postes !