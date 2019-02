SRFC : Ben Arfa est tellement fort, vous ne vous rendez pas compte

Dans : Rennes, Europa League, Coupe d'Europe.

Le parcours historique du Stade Rennais se poursuit, et c’est clairement à la surprise générale.

Après le nul 3-3 très délicat du match aller, les Bretons étaient en difficulté avant de jouer à Séville. Mais ils ont réussi à s’imposer 1-3 grâce à une prestation collective impeccable. Souvent critiqué pour son jeu soliste, Hatem Ben Arfa a réalisé des efforts défensifs rarement vus chez lui ces dernières années. Ajoutez à cela un jeu juste et une faculté à garder le ballon qui a fait du bien à son équipe, et sa passe décisive de fin de match vient parachever son match plein. Noté 8/10 dans L’Equipe, il a aussi bluffé l’entraineur du Bétis Séville, pour qui son équipe ne pouvait presque rien faire face au talent du Français.

« C’est un joueur de top niveau, spectaculaire. Il a tout fait correctement. Et c’était déjà le cas au match aller. Vous ne mesurez pas tout le talent qu’il a. Il est incroyable. Ce sont tous des joueurs d’un bon niveau. C’est une équipe qui travaille bien, très forte physiquement, rapide, avec des joueurs disciplinés. Ce n’est pas n’importe quelle équipe, c’est une grande équipe », a livré Quique Setien, pour qui son équipe n’avait pas forcément les solutions pour contrer les individualités rennaises, et notamment un Hatem Ben Arfa bien plus affûté qu’au début de saison.