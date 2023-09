A cause de Rennes, Gouiri veut planter l’Algérie

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Alors que le sélectionneur Djamel Belmadi a confirmé son changement de nationalité sportive, Amine Gouiri ne serait plus si certain de rejoindre l’Algérie. L’attaquant du Stade Rennais ne serait pas emballé, ce qui pourrait expliquer le démenti de son directeur sportif Florian Maurice.

Difficile de savoir où en est vraiment Amine Gouiri dans sa réflexion. La semaine dernière, il semblait clair que le Franco-Algérien avait opté pour les Fennecs. C’était du moins l’annonce du sélectionneur Djamel Belmadi en deux temps. « D'un point de vue administratif, apparemment... On ne va pas dire apparemment, on ne va pas faire de langue de bois, c'est réglé. C'est réglé d'un point de vue administratif », indiquait d’abord le technicien face aux médias. Puis sur les ondes de RMC dimanche dernier, Djamel Belmadi confirmait la tendance.

« J'ai dit qu'Amine Gouri avait déjà changé sa nationalité sportive. C'est un secret pour personne, c'est officiel », avait-il affirmé avec sérénité. On pensait le feuilleton définitivement terminé. Mais c’était sans compter sur l’intervention de Florian Maurice jeudi. « J'ai échangé avec Amine par rapport à ça. Pour l'instant, la décision n'est pas actée », a démenti le directeur sportif du Stade Rennais. Alors qui croire ? Selon les informations de La Gazette du Fennec, Amine Gouiri n’est pas très enthousiaste à l’idée de représenter l’Algérie.

La prochaine trêve décisive

On peut pourtant imaginer que l’attaquant a donné des signes positifs à Djamel Belmadi, sans quoi le sélectionneur algérien n’aurait pas officialisé sa décision. Pour le média local, l’explication peut venir d’éventuelles pressions du Stade Rennais, conscient que la valeur de son joueur serait plus élevée s’il devenait international français. A noter aussi qu’Amine Gouiri, en tant que Fennec, disputerait la Coupe d’Afrique des Nations et s’absenterait en janvier prochain. Il faudra néanmoins attendre l’annonce de l'ex-Bleuet dont l’avenir en sélection deviendra plus clair lors de la trêve d’octobre.