SRFC : 690 matchs en pro, 276 messages de soutien, ce raté qu'Armand n'a pas digéré

Dans : Rennes, Ligue 1.

Joueur historique de la Ligue 1, Sylvain Armand a raté ses adieux au football professionnel. Inutilisé lors de sa dernière saison avec le Stade Rennais, l’ancien défenseur de Nantes et du PSG rêvait d’une ultime apparition lors de la dernière journée de la saison passée, lors de la réception de Monaco. Dans un entretien pour Ouest-France, l’international français est revenu sur cette dernière journée qui l’a hantée pendant trois mois, et notamment la décision de Christian Gourcuff de ne pas le faire entrer en jeu.

« Je lui avais dit la veille (à Christian Gourcuff) : "Je ne vous demande pas d’être titulaire, je sais que vous ne me mettrez pas dans le onze, mais si vous pouvez me faire jouer cinq minutes, ça me ferait plaisir. Cinq minutes, c’est tout, je ne demande rien d’autre." J’avais invité 200 personnes et j’ai mis du temps à officialiser ces invitations car je ne savais même pas si j’allais être dans le groupe, connaissant le coach. Il me l’a dit le jeudi : "Je te prends dans le groupe, mais je ne te promets rien." Là, j’ai compris. Et je lui ai donc parlé des cinq minutes. La sortie était importante car elle aurait pu me faire oublier toute la saison passée et me faire passer le cap d’arrêter. J’aurais passé une meilleure soirée derrière avec mes amis, la boucle aurait été bouclée. Au lieu de ça, j’ai vu des gens de ma famille émus quand je suis monté en tribune après le match, ils étaient déçus pour moi. Ça ne fait pas du bien de vivre cela, de finir là-dessus. Alors que si je n’avais joué que cinq minutes, mes filles auraient été contentes, auraient gardé cette image de moi sur le terrain. Humainement, c’était difficile de me faire ce coup-là… », a livré le joueur aux 690 matchs professionnels en carrière, qui avoue avoir reçu 276 messages le lendemain de ce dernier match raté, de soutien comme d’incompréhension devant la froideur de Christian Gourcuff, qui ne fait pas vraiment dans le sentimental.