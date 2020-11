Rennes : Stéphan ne veut pas partir, il rectifie le tir

Dans : Rennes.

Alors qu'il avait tenu des propos mystérieux sur son avenir la semaine dernière, l'entraîneur de Rennes a tenu à rassurer ses supporters.

Battus à domicile par les Girondins de Bordeaux vendredi soir, les Rennais s'apprêtent à disputer une rencontre décisive en Ligue des Champions face à Chelsea, mardi soir au Roazhon Park. Julien Stéphan a profité de la conférence de presse de veille de match pour clarifier les propos qu'il avait eus pour Telefoot concernant son avenir. Alors que le technicien avait parlé de faire un bilan à la fin de la saison avant de décider de la suite, ses déclarations ont rapidement été interprétées par une envie d'ailleurs. Le coach du Stade Rennais a tenu à préciser sa pensée.

« J’avais dit la même chose il y a un mois et demi, quand les résultats étaient meilleurs. On sera au terme de la saison à la fin d’un cycle de trois ans avec le groupe, et j’ai juste dit qu’il fallait se poser les bonnes questions, analyser tranquillement les choses, faire un bilan pour savoir si on doit repartir ensemble sur un nouveau cycle, ou non. C’est quelque chose que j’ai dit il y a un mois et demi déjà. Il semblerait qu’une nouvelle interprétation en soit faite, mais ça ne veut absolument pas dire que je veux partir et que ça va mal. Bien au contraire. Je suis dans un très bon club, je suis ravi de travailler avec ces joueurs-là, avec Florian Maurice, Nicolas Holveck, je suis ravi d’avoir l’actionnaire qu’on a. Je dis simplement par honnêteté intellectuelle que quand on est entraineur, un métier épuisant bien que passionnant, il faut savoir se poser pour faire un bilan. N’y voyez pas des envies de départ parce que les résultats sont moins bons actuellement » a déclaré le fils de Guy Stéphan. Les supporters rennais devraient dormir un peu plus tranquille après cette mise au point.