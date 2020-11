L1 : Ben Arfa fait tomber Rennes, Bordeaux dit merci

Dans : Ligue 1.

11e journée de Ligue 1 :

Roazhon Park.

Stade Rennais - Girondins de Bordeaux : 0 à 1.

But : Ben Arfa (37e) pour Bordeaux.

Grâce au premier but d’Hatem Ben Arfa sous ses nouvelles couleurs, les Girondins de Bordeaux se sont imposés sur la pelouse du Stade Rennais (0-1).

Avant de retrouver la Ligue des Champions contre Chelsea la semaine prochaine, Rennes avait à coeur de relancer la machine en championnat. Ce qui n’allait pas être le cas ce vendredi soir... Car malgré un bon début de match, avec des occasions de Tait (1ère), Aguerd (23e) et Del Castillo (24e), c’est Bordeaux qui ouvrait la marque ! Bien servi par Kalu, l’ancien Rennais Ben Arfa trompait effectivement Gomis d’une frappe croisée du gauche à l’entrée de la surface (0-1 à la 36e). Par la suite, le SRFC réagissait avec Del Castillo (43e), Guirassy (65e) ou Doku (80e), mais les Bretons jouaient de malchance avec la barre ou les poteaux… Et ce jusqu’au coup de sifflet final (0-1).

À cause de cette troisième défaite en quatre matchs de L1, l’équipe de Julien Stéphan tombe déjà du podium avec ses 18 points, et une différence de buts désormais inférieure à celle de l’OM... De son côté, le Bordeaux de Gasset remporte son premier match depuis un mois et remonte ainsi provisoirement aux portes du Top 10 avec 15 unités.