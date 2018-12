Rennes : Le secret de Ben Arfa dévoilé ?

Dans : Rennes, Ligue 1.

Le Stade Rennais a confirmé samedi soir face à Dijon que la victoire de mercredi à Lyon n'était pas un pur miracle, et le club breton sait désormais qu'il peut compter sur un Hatem Ben Arfa de nouveau inspiré et efficace. Une bonne nouvelle pour Julien Stéphan, lequel pense savoir comment il faut s'y prendre afin de tirer le maximum de l'ancien joueur de l'OL, l'OM et du PSG. Le successeur de Sabri Lamouchi a en tout trouvé les bons réglages avec Hatem Ben Arfa et il n'a pas hésité à les dévoiler.

« On connaît tous Hatem. Son talent, sa capacité à déséquilibrer ses adversaires. C'est un joueur qui est redevenu capable de finir ses actions. Mais cela ne l'empêche pas de travailler pour le collectif. Il a fait des efforts et il est en train d'en être récompensé. Hatem, il faut lui laisser de la liberté et ne surtout pas l'enfermer dans des consignes. Quand il a cette liberté de mouvement, il prend du plaisir et peut s'exprimer librement. Et ce plaisir fait qu'il redevient décisif », a confié, après la victoire de Rennes contre Dijon, un Julien Stéphan conscient qu'avec un Ben Arfa à son meilleur niveau il aura un sacré atout supplémentaire dans les mains. Pourvu que ça dure.