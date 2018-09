SRFC : Buffon dans les cages du PSG, Lamouchi prend une claque

Dans : Rennes, Ligue 1, PSG.

Avant la rencontre entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain, Sabri Lamouchi est revenu avec une certaine émotion sur sa relation avec Gianluigi Buffon.

Ils sont plus ou moins de la même génération, mais ce dimanche après-midi sur la pelouse du Roazhon Park, l'un sera sur le banc de touche de Rennes, et l'autre sera sur le terrain sous le maillot du club de la capitale française. Dix-sept ans après leur année commune à Parme, Lamouchi et Buffon vont donc se recroiser en Ligue 1. Un retour vers le passé ne rajeunissant pas l'entraîneur breton, qui s'apprête donc à affronter son ancien coéquipier de six ans son cadet, vu que le gardien italien va retrouver sa place dans la cage du PSG en l'absence d'Alphonse Areola.

« Ça me met un petit coup derrière la tête (sourire), mais je suis très heureux de retrouver Gigi. Ça me fera plus de choses en le voyant, car c'est quelqu'un de très chaleureux et d'humain. En plus d'être un grand gardien, c'est un grand monsieur. On se doutait qu'il allait rejouer contre nous et avoir le charisme de Gigi en face, c'est un petit clin d'oeil, car j'ai eu cette chance de jouer avec lui à Parme, il était tout jeune. Lui sur le terrain, moi sur le banc, ça veut dire que le temps passe vite... », a expliqué, en conférence de presse, Lamouchi, qui ne manquera donc pas de saluer Buffon avant le match... tout en lui souhaitant le pire pendant 90 minutes.