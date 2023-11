Rennes ‍: Le gang des Lyonnais est entièrement menacé

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Bruno Génésio devrait quitter son poste d'entraîneur du Stade Rennais. L'ancien lyonnais est lassé par sa direction mais pas forcément par Florian Maurice. D'ailleurs, son ami risque de l'accompagner dans sa sortie.

Si stable et performant depuis deux ans, Rennes est en crise et les changements ne tardent pas à arriver. 13es de Ligue 1 avec deux petits succès au compteur, les Rennais sont largement en-dessous de leurs objectifs d'Europe. De quoi fragiliser Bruno Génésio dont le poste était menacé ces derniers jours. Finalement, l'ancien entraîneur de l'OL va quitter la Bretagne et ce sera de son propre chef. Génésio est lassé par l'environnement breton, notamment sur le plan sportif. Peu convaincu par l'évolution de l'effectif, il va claquer la porte. Les observateurs se demandent quel est le rôle de Florian Maurice dans ce départ. Des bruits persistants faisaient état de tensions entre les deux amis lyonnais depuis le début de saison mais Maurice n'aurait finalement pas poussé Génésio dehors.

Florian Maurice sur le départ lui aussi ?

C'est ce qu'indique le quotidien local Ouest-France. « Le départ de Genesio, qui s’interrogeait déjà sur son avenir l’été dernier (il avait notamment discuté avec Nice), n’est pas directement lié à des incompréhensions ou non-dits avec son directeur technique, qui avaient été évoqués depuis le début de saison (et niés par les intéressés) », écrit le journal breton. Ainsi, on peut en déduire que le duo Bruno Génésio-Florian Maurice était toujours solide en apparence.

Rennes : après Bruno Genesio, Florian Maurice sur le départ ? https://t.co/njKHiY34zl pic.twitter.com/mf0AlCgCUX — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 18, 2023

Un élément important pour l'avenir du directeur sportif du Stade Rennais. Avec le départ de son ami, le futur de Florian Maurice en Bretagne demeure incertain. C'est d'autant plus vrai que Ouest-France rappelle que Maurice n'est pas le plus grand fan de Julien Stéphan, annoncé de retour sur le banc rennais prochainement. « Désormais, se pose particulièrement la question de l’avenir de Maurice, très fragilisé par la situation qui se dessine, et pour lequel la relation s’était compliquée sur la fin avec Stéphan, un coach qu’il n’a pas choisi », rappelle Ouest-France dans son article. Un grand chamboulement et un nouveau cycle sont donc à prévoir du côté de Rennes. Une instabilité qui était presque devenue étrangère au club de l'Ille-et-Vilaine et qui peut inquiéter ses supporters.