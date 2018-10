Rennes : Lamouchi viré et remplacé par Gourvennec ?

Dans : Rennes, Ligue 1.

Sabri Lamouchi n'a pas les résultats escomptés aux commandes du Stade Rennais cette saison et cela malgré un gros mercato du club breton. Après avoir qualifié son équipe pour l'Europa League, le technicien arrivé il y a presque un an jour pour jour pour remplacer Christian Gourcuff traverse une grosse zone de turbulences et si l'on en croit L'Equipe, Sabri Lamouchi pourrait jouer sa tête dimanche avec un déplacement très tendu à Monaco.

Actuellement 16e de Ligue 1, le Stade Rennais pourrait être dans la zone rouge en cas de défaite en Principauté, et du côté d'Olivier Létang, qui avait fait venir Sabri Lamouchi, on commence à s'inquiéter et à à s'impatienter, au point même d'avoir déjà réfléchi à un possible remplacement d'urgence de son entraîneur. « Le profil de Jocelyn Gourvennec serait une piste de réflexion. L'ex-coach de Bordeaux avait failli venir en 2015, mais René Ruello avait finalement prolongé contre toute attente Philippe Montanier. À l'époque, il se disait que l'actionnaire du club, François Pinault, n'avait pas été favorable à l'arrivée de Gourvennec. François Pinault est aussi quelqu'un qui apprécie Lamouchi. Son fils, François-Henri Pinault, qui avait poussé pour la venue de Létang, soutiendra-t-il autant l'entraîneur ? Dans le contexte actuel, en fonction du résultat à Monaco, le maintien de Lamouchi peut aussi être l'objet d'une lutte d'influence en haut lieu », précise le quotidien sportif. Du côté de Rennes l'automne pourrait être meurtrier.