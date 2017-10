Rennes : René Ruello dément avoir été viré du poste de président !

Dans : Rennes, Ligue 1.

Alors que l'Agence France Presse et 20 Minutes ont annoncé ce lundi que François-Henri Pinault, actionnaire principal et propriétaire du Stade Rennais, avait décidé de limoger René Ruello et Christian Gourcuff, le président du club breton a fermement démenti avoir été mis à la porte.

Interrogé au centre d'entraînement de Rennes, René Ruello affirme avoir eu FHP au téléphone et que ce dernier n'est pas informé de cette décision qu'il aurait pourtant prise après le week-end désastreux connu par le Stade Rennais. « Je viens d’avoir François Pinault, il n’est pas au courant », a lancé le président (ou pas) de Rennes, tandis que le club reste totalement silencieux via les canaux officiels de communication. Olivier Létang et Christophe Galtier seraient en pole pour devenir président et entraîneur du Stade Rennais.