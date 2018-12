Rennes : L’après-Lamouchi, Letang détruit cash toutes les rumeurs

Dans : Rennes, Ligue 1.

Après une première partie décevante, même si l’équipe peut encore se qualifier en Europa League avec seulement deux victoires, le Stade Rennais continue de peiner à décoller en Ligue 1.

La défaite 1-4 face à Strasbourg dimanche a été celle de trop pour Sabri Lamouchi, qui a pris la porte un an après son arrivée, faute de mettre sur pied un projet de jeu en adéquation avec les dépenses sur le marché des transferts. Après l'ancien milieu de terrain, qui va donc prendre la suite ? Ce ne sera pas un entraineur venu de l’extérieur, puisque le club breton a officialisé la nomination de Julien Stéphan, ancien adjoint désormais titularisé, et probablement pour le long terme.

« On n’est pas à la recherche d’un entraîneur. On fera le point dans six matches avec Julien Stéphan, mais l’idée est de l’installer, de travailler dans la durée. Quand je lui ai posé la question, il m’a dit ‘Je suis prêt’ », a fait savoir le président Olivier Letang à Ouest-France. Une preuve de plus que les « Rouge et Noir » comptent désormais sur le fils de Guy Stéphan, puisque la formation bretonne est à la recherche d’un nouvel adjoint pour épauler le coach désormais principal.