Rennes : Julien Stéphan se fout royalement de l'inversion contre Arsenal

Dans : Rennes, Europa League, Coupe d'Europe.

Si certains comptaient sur l'entraîneur du Stade Rennais pour mettre de l'huile sur le feu concernant le tirage au sort de l'Europa League, lequel prévoyait un Arsenal-Rennes avant finalement que les matches soient inversés, ce qui oblige le club breton à recevoir en premier, c'est totalement. Ce samedi, à la veille de la réception de l'Olympique de Marseille au Roazhon Park, Julien Stéphan a tenu à calmer tout le monde, estimant qu'il n'y avait pas lieu de discuter cette inversion décidée par l'UEFA en raison du match que Chelsea devait jouer en même temps que les Gunners à Londres.

Et le coach rennais a donc refermé la polémique. « Arsenal est un club prestigieux, qui a une histoire, avec en plus un entraîneur qui a gagné trois fois la Ligue Europa. C’est un très gros morceau et un honneur pour nous de les affronter. Après, je crois qu’il n’y a pas de polémique à avoir, il y a un règlement. Il est ce qu’il est. On peut discuter, si on veut, de la logique du règlement mais je ne pense pas que ce soit ni le lieu ni le moment. Mais en tout cas, il y a un règlement et il faut l’appliquer. Si les matches doivent être inversés, ils sont inversés.On n’est pas favorisés par ce règlement-là, c’est indiscutable. Mais il y a un règlement et on se doit de le respecter. C’est comme ça. Je n’ai pas envie de perdre d’énergie avec ça. On a suffisamment d’autres choses à penser et préparer. Je n’ai pas envie de me polluer l’esprit avec ça. Je respecte les règles et ce qui doit être appliqué », a lancé un Julien Stéphan plein de sagesse.