Rennes : Julien Stéphan confirmé à son poste d'entraîneur

Le Stade Rennais traverse une mauvaise passe au point que l'entraîneur du club breton semblait sur la sellette. Mais le président a confirmé Julien Stéphan à son poste.

Avec une seule victoire en treize matchs, le Stade Rennais décroche totalement au classement de Ligue 1, et on ne parle même plus des coupes européennes, la passage de Damien Da Silva et ses coéquipiers en Ligue des champions ayant été anecdotique. Depuis la défaite samedi face à Lens, au Roazhon Park, Julien Stéphan paraissait en grand danger, mais ce lundi soir le technicien rennais peut respirer. Car son patron l’a confirmé dans ses fonctions, Nicolas Holveck répétant sur RMC que du côté du board rennais on souhaitait travailler sur le long terme avec Julien Stéphan, même si les temps sont durs. Le président du Stade Rennais a fait passer le message afin que personne n’ait le moindre doute sur ses intentions.

Car c’est bien connu, lorsqu’un président confirme son entraîneur dans une zone de turbulence, il y a grand danger. Mais à priori pas du côté de la Bretagne. « Le projet à long terme du Stade Rennais passe par Julien Stéphan. Ce n’est même pas une question qui se pose. La feuille de route qui m’a été fixée par les actionnaires est très claire : que chaque année, on se batte par l’Europe. Je crois que Julien, qui travaille avec l’équipe au quotidien, est mieux placé que personne pour sentir quel est l’état d’esprit du groupe. Il est très bon mais il est très fragilisé parce qu’on a un manque de confiance incroyable (...) Julien est à Rennes depuis dix ans et il connaît le club mieux que personne. On sait que notre projet tourne aussi autour du centre de formation. Il connait tous les joueurs du centre de formation, les éducateurs… Le projet du Stade Rennais à long terme, Julien l’incarne mieux que personne. Qu’est-ce qu’un nouveau coach va venir faire demain ? Il ne connait pas le club, les jeunes sur lesquels on va pouvoir s’appuyer parce qu’on va en avoir besoin », a prévenu Nicolas Holveck histoire de ne pas avoir à vivre au quotidien avec ce genre de rumeurs autour de l’avenir de l’entraîneur du Stade Rennais.