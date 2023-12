Rennes lui a vendu du rêve, Matic voit rouge et noir

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Pour des raisons sportives et familiales, Nemanja Matic n’est pas totalement certain de rester à Rennes jusqu’à la fin de la saison. Le milieu de terrain s’attendait à évoluer au sein d’une équipe plus compétitive. Et regrette le mensonge de ses dirigeants concernant la scolarité de ses enfants.

Pour Nemanja Matic, l’aventure au Stade Rennais ne se passe pas comme prévu. Sur le terrain tout d’abord, le milieu de 35 ans ne s’attendait pas à vivre une saison aussi compliquée d’un point de vue collectif. Le Serbe avait accepté de quitter la Roma cet été pour jouer le podium de Ligue 1. Un objectif totalement hors de portée au terme de la phase aller. Selon le quotidien régional Ouest-France, Nemanja Matic serait surpris par les nombreuses erreurs de ses jeunes coéquipiers, mais aussi par certains comportements.

On apprend également que l’ancien joueur de Chelsea en veut à ses dirigeants. Dimanche dernier, le milieu de terrain avait débuté le match à Toulouse (0-0) sur le banc, non pas pour souffler. Il s’agissait plutôt d’une sanction à cause d’un retard à la causerie. Une punition que Nemanja Matic vit mal, révèle Le Parisien, qui précise que la recrue estivale n’avait pas été informée de ce règlement interne.

Matic inquiet pour ses enfants

Mais la principale contrariété de l’international serbe concerne sa vie privée en Bretagne. Au moment de signer jusqu’en 2025, l’ex-soldat de José Mourinho avait reçu la garantie que ses trois enfants pourraient intégrer une école internationale. Une information erronée puisqu’il n’existe pas de tel établissement à Rennes, où ses enfants doivent suivre un parcours normal alors qu’ils ne parlent pas français.

Cette situation contribue au malaise confirmé par le journal L’Equipe. En revanche, contrairement au quotidien sportif, Ouest-France et Le Parisien affirment qu’un départ n’est pas encore envisagé pour Nemanja Matic. Une bonne nouvelle pour le Stade Rennais qui souhaite le conserver, et dont le directeur sportif Florian Maurice s’active pour résoudre le problème familial de son joueur.