Rennes ‍: Cloué au lit, Terrier rate son rendez-vous

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Remis de sa blessure aux ligaments croisés du genou droit, Martin Terrier devait fêter son retour sur les terrains contre Nantes ce dimanche soir. Malheureusement, il est tombé malade au dernier moment.

Les supporters rennais et les fans de l'esthète devront encore patienter, Martin Terrier ne retrouvera pas les terrains de Ligue 1 ce week-end. C'était pourtant la tendance de la semaine écoulée en Ille-et-Vilaine. Après sa rupture des ligaments croisés du genou droit en janvier dernier contre Nice, Terrier a pris le temps de se soigner et de réaliser proprement sa rééducation. Les feux étaient au vert pour qu'il figure dans le groupe pour le derby contre Nantes ce dimanche soir. Rennes l'avait d'ailleurs jugé apte pour le match.

Terrier malade et officiellement forfait

Cependant, tout s'est inversé en l'espace d'un week-end. En effet, Martin Terrier est tombé malade selon L'Equipe. On ignore les symptômes du joueur rennais mais le quotidien sportif affirme qu'il ne s'agit pas du Covid. Son forfait a été confirmé ce matin par le Stade Rennais puisque Terrier ne figurait pas dans le groupe de Bruno Génésio dévoilé sur les réseaux sociaux. Ne reste plus pour Martin Terrier qu'à se remettre bien vite alors que le programme des Bretons est alléchant dans les prochaines semaines : Villarreal et le PSG dans la semaine, puis Lorient et le Panathinaikos ensuite.