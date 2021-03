Rennes : Badamoum, le prix de Camavinga s'écroule

Dans : Rennes.

Désireux de régénérer son effectif lors du prochain mercato, le Real Madrid a les yeux rivés vers le championnat de France de Ligue 1.

Et pour cause, le champion d’Espagne en titre désire plus que tout s’offrir les services de Kylian Mbappé. Mais l’attaquant du Paris Saint-Germain n’est pas le seul joueur de Ligue 1 à avoir tapé dans l’œil de Zinedine Zidane au cours des derniers mois. Au milieu de terrain, l’entraîneur du Real Madrid apprécie également Edouardo Camavinga, vu comme un plan B derrière l’échec Paul Pogba, que Florentino Pérez ne parvient pas à recruter depuis près de deux ans maintenant. L’été dernier, le Real Madrid avait manifesté son intérêt auprès de Rennes pour Eduardo Camavinga, sans pour autant concrétiser cet intérêt avec une offre officielle. La donne pourrait être différente cet été, selon les informations obtenues par OK Diario.

Le site madrilène affirme que le Real est prêt à débourser 30 ME + 10 ME de bonus pour s’octroyer les services d’Eduardo Camavinga cet été, alors que l’international tricolore sera en fin de contrat en juin 2022. Le média croit savoir que le Real Madrid a l’intention de boucler au plus vite cette opération afin d’échapper à la rude concurrence de Manchester City, dans la mesure où Pep Guardiola est également un grand admirateur de la pépite du Stade Rennais. C’est également le cas de Liverpool, qui devrait procéder à une petite révolution lors du prochain mercato, et dont l’entraîneur Jürgen Klopp aime beaucoup Eduardo Camavinga. Reste maintenant à voir si le jeune milieu tricolore, en très grande difficulté cette saison après une année 2020 extraordinaire, fera le choix de partir pour un top club européen ou de prolonger à Rennes afin de retrouver son meilleur niveau avant de quitter le cocon breton. Ce qui est en revanche certain, c'est que le prix de Camavinga s'est effondré alors que le Rennais était estimé à plus de 50 ME il y a un an...