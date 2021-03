ASSE : Gourna plus courtisé que Camavinga, c’est fou

Dans : ASSE.

Phénomène du mercato estival il y a un an, Eduardo Camavinga est toujours un joueur très courtisé à travers l’Europe du football.

Le milieu de terrain du Stade Rennais traverse cependant une période très difficile, ce qui a eu le mérite de refroidir certains clubs. Le Real Madrid ou encore Barcelone et le Borussia Dortmund ont freiné sur ce dossier, eux qui semblaient prêts à débourser plus de 50 ME sans réfléchir il y a un an pour la pépite du Stade Rennais. A en croire les informations obtenues par Don Balon, l’international tricolore a toujours la cote. Mais il n’est plus vraiment le joueur de Ligue 1 à la mode. En effet, le média espagnol affirme que désormais, les scouts des plus grands clubs européens n’ont d’yeux que pour Lucas Gourna, le très prometteur milieu de terrain de 17 ans évoluant à Saint-Etienne.

Le média croit savoir que le FC Barcelone et le Real Madrid ont d’ores et déjà pris des renseignements sur la situation de Lucas Gourna, que Saint-Etienne ne retiendra pas en cas de proposition financière très attractive en cette période de crise sanitaire et économique. Intrinsèquement, rien ne dit que Lucas Gourna est plus fort qu’Eduardo Camavinga, bien au contraire. Mais les géants espagnols sont conscients qu’il sera beaucoup moins coûteux d’attirer le milieu de terrain de l’ASSE, évalué dans une fourchette comprise entre 10 et 25 ME, plutôt qu’Eduardo Camavinga. Au vu de son expérience en Ligue 1 et de son statut d’international français, le Rennais est bien plus cher… en dépit d’une situation contractuelle de plus en plus fragile, son bail arrivant à échéance en juin 2022.