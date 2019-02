Rennes-Arsenal inversé, Létang va vérifier chaque mot du règlement

Dans : Rennes, Europa League, Coupe d'Europe.

Olivier Létang a clairement du mal à comprendre pourquoi l'UEFA a inversé les matchs du Stade Rennais face à Arsenal...

Après son exploit face au Betis Séville, le club breton se réjouissait à l'idée d'affronter Arsenal en huitièmes de finale de l'Europa League, avec un match retour au Roazhon Park. Mais alors que le tirage au sort l'avait décidé ainsi, l'UEFA a finalement changé les plans de Rennes... Puisque l'instance européenne a ordonné l'inversion des rencontres, avec un premier match à domicile le 7 mars avant un retour à l'Emirates Stadium le 14 mars. Tout cela à cause d'une règle interdisant à deux clubs d'une même ville d'accueillir une partie de Coupe d'Europe le même jour. Et vu que Chelsea jouera contre le Dynamo Kiev à Londres le 7 mars, ce sont les Gunners qui doivent switcher leurs matchs. Ce qui agace Olivier Létang.

« Nous subissons le règlement de l'UEFA. Il y a un règlement en notre défaveur qui est très clair. J'ai demandé à mes équipes de l'étudier et nous sommes toujours en discussions avec l'UEFA pour avoir un certain nombre d'éléments concrets. Entre les clubs d’une même ville, il y a un 'ranking' qui est aujourd’hui favorable à Chelsea. Là aussi, c'est incompréhensible. Si Chelsea a un meilleur 'ranking' qu'Arsenal, ils auraient dû jouer leur match retour à domicile. Les gens de l’UEFA nous ont appelés et expliqué, mais je veux avoir des éléments complémentaires pour être sûr que Rennes ne soit pas floué dans cette histoire, sans créer de polémique. Je n’ai pas envie non plus qu’on en parle des heures et des heures. Si l’UEFA a fait en sorte que les textes soient respectés, et je pense que c’est le cas, on aura deux confrontations à préparer avec un objectif de qualification », a balancé, sur RMC Sport, le président rennais, qui n'exclut pas de faire appel si les textes de l'UEFA « sont mal rédigés ».