Rennes a bouclé la signature de Loïc Badé ce lundi après-midi, en provenance de Lens. Le défenseur central de 21 ans a signé un contrat de cinq ans. Le montant du transfert n'a pas été précisé mais L'Equipe évoquait samedi la somme de 20 ME, bonus compris. Badé, auteur d'un dernier exercice très réussi chez les Sang et Or, s'impose comme le successeur de Damien Da Silva, parti libre à l'OL.