Mercato : Guirassy arrive à Rennes, adieu Slimani ?

Dans : Rennes.

En quête d'un renfort offensif lors de ce mercato, le Stade Rennais a fait un choix définitif qui devrait se confirmer dans les prochaines heures.

Serhou Guirassy l’avait directement fait savoir aux dirigeants d’Amiens, il souhaitait rejoindre le Stade Rennais lors de ce mercato, et aucune autre équipe. Mais entre le club relégué en Ligue 2 et les responsables de l’équipe bretonne cela coinçait au niveau du prix à payer pour le buteur de 24 ans. Au point même que le week-end dernier Ouest-France annonçait que la porte s’était refermée et que, faute d’un accord avec Amiens, Rennes allait plutôt faire venir Islam Slimani de l’AS Monaco. Mais visiblement les discussions ont repris et ce mercredi RMC indique que le Stade Rennais et Amiens ont finalement trouvé un accord pour un transfert proche de 14ME, alors qu'à la base les responsables amiénois réclamaient 20ME. Serhou Guirassy est attendu dans les prochaines 24 heures en Bretagne où il devrait enchaîner la traditionnelle visite médicale et la signature d’un contrat qui le liera avec Rennes jusqu’en 2024.

Et le média sportif de préciser que l’engagement de Serhou Guirassy par Rennes marquera également le point final des négociations pour une éventuelle venue d’Islam Slimani lors de ce marché des transferts 2020. Cela alors que de son côté Nicolas Holveck, le dirigeant du club breton, avait indiqué que les dossiers Guirassy et Slimani n'étaient pas liés et qu'il se réservait le droit de renforcer son attaque si un joueur devait partir d'ici le 5 octobre. A priori, cela n'est plus le cas et l'international algérien ne viendra pas à Rennes.