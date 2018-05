Mercato : Ben Arfa plus proche de Rennes que de l'OL et l'OM ?

Dans : Rennes, Mercato, Ligue 1, OL, PSG, OM.

Désormais libre, son juteux contrat avec le Paris Saint-Germain étant terminé, Hatem Ben Arfa suscite un gros intérêt malgré le fait que ce dernier soit resté plus d'un an sans jouer une seule seconde. Alors qu'en Ligue 1 on avait évoqué l'intérêt conjoint de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais, deux clubs qu'Hatem Ben Arfa connaît très bien, une nouvelle piste est dévoilée ce samedi par Ouest-France.

Le quotidien breton affirme en effet que le Stade Rennais discute depuis le mois de mars avec le clan Ben Arfa. Et même si la signature du joueur formé à l'OL semble très compliquée à obtenir, la qualification de Rennes pour la prochaine Europa League constitue un atout de plus dans les mains bretonnes. Hatem Ben Arfa a donc très clairement un vaste choix concernant son avenir footballistique. Pas mal pour un tricard...