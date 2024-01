Matic à l'OL, Rennes sort du silence

Dans : Rennes.

Par Adrien Barbet

Sur le départ du Stade Rennais, Nemanja Matić est très proche de rejoindre l'Olympique Lyonnais. Le club breton a exprimé son incompréhension face au comportement de son milieu de terrain.

C'est assurément l'un des feuilletons de ce mercato hivernal. Pas à l'aise au Stade Rennais, Nemanja Matić a pris la décision de faire le forcing auprès de sa direction afin de quitter l'actuel dixième de la Ligue 1. L'ancien joueur de l'AS Roma ne s'est pas présenté aux derniers entraînements du groupe professionnel et a même été aperçu à la gare de Rennes pour quitter la ville bretonne. Le joueur de 35 ans a même quitté le groupe WhatsApp des joueurs de l'équipe première. Attendu à Lyon, Nemanja Matić met le Stade Rennais dans une position assez inconfortable puisque le joueur est encore sous contrat jusqu'en juin 2025 et qu'aucun accord n'a été signé avec l'OL ni une autre équipe. Rennes a ainsi publié un communiqué pour s'exprimer sur cette situation ubuesque.

Rennes attend les explications de Matic

Réaction du Stade Rennais F.C. au sujet de l’absence de Nemanja Matić aux entraînements — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 11, 2024

« Nemanja Matić, milieu de terrain du Stade Rennais F.C., ne s’est pas présenté aux dernières séances d’entraînement du groupe professionnel auxquelles il était convoqué. Ce comportement est totalement incompréhensible de la part d’un joueur expérimenté sous contrat jusqu’en 2025. Naturellement sensible au bien-être personnel de ses joueurs, le club entend rappeler que toutes les modalités nécessaires à la bonne intégration de Nemanja Matić et son entourage ont été effectuées en parfaite transparence. Le Stade Rennais F.C. a toujours tout mis en œuvre pour mettre ses joueurs, qui plus est étrangers, dans les meilleures conditions possibles afin qu’ils expriment leur talent sur le terrain. Le SRFC reste maintenant dans l’attente des explications du joueur et est déterminé à prendre, ensuite, toutes les mesures nécessaires à la préservation de ses intérêts » a expliqué le Stade Rennais dans un communiqué oublié sur ses réseaux sociaux. Matić est encore loin d'être un joueur de l'OL.