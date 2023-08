Lovro Majer, l’énorme vente à 30 ME de Rennes

Un temps annoncé dans le viseur du PSG cet été, Lovro Majer va rejoindre Wolfsburg pour 30 millions d’euros. Une excellente vente pour le Stade Rennais, qui avait payé 12 millions d’euros pour le recruter en 2021.

Deux ans après son arrivée au Stade Rennais pour 12 millions d’euros en provenance du Dinamo Zagreb, Lovro Majer va quitter la Bretagne. Et malgré une saison très décevante en 2022-2023, l’international croate va rapporter un véritable jackpot à Rennes. En effet, Fabrizio Romano confirme qu’un accord a été trouvé entre le club breton et Wolfsburg pour le transfert de Lovro Majer, lequel est estimé à 30 millions d’euros. Majer va devenir le deuxième plus gros transfert de l’histoire de la formation allemande, derrière Julian Draxler recruté à l’époque pour 43 millions d’euros en provenance de Schalke 04.

EXCL: Wolfsburg on the verge of closing Lovro Majer deal with Rennes on fee in excess of €30m package 🚨🟢🇭🇷



Medical tests being scheduled as final details to discuss — then done deal.



It’d be 2nd most expensive signing in the history of the club after Julian Draxler. pic.twitter.com/VnhxOCQD6x