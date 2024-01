Lees-Melou envolé, Rennes fonce sur Matusiwa

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Pierre Lees-Melou est bloqué par Brest et ne viendra pas renforcer le milieu de terrain rennais. Rennes se tourne donc vers Reims et son milieu Azor Matusiwa. Les deux clubs ont déjà trouvé un accord.

Rennes a enfin trouvé son milieu de terrain au mercato. Il s'agit du Néerlandais Azor Matusiwa qui performe dans le Stade de Reims de Will Still. Les Rennais ont abandonné la piste Pierre Lees-Melou après le refus de Brest de céder son joueur en janvier. Ils ont eu plus de chance avec Reims selon L'Equipe. En effet, ce mercredi, Reims et Rennes se sont mis d'accord pour un transfert de Matusiwa en Bretagne pour 16 millions d'euros. Ne reste au club breton qu'à finaliser l'accord contractuel avec le joueur de 25 ans pour réaliser un très beau coup en Ligue 1.