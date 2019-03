EL : Arsenal renversé, c'est la folie à Rennes !

Dans : Rennes, Europa League, Coupe d'Europe, Premier League.

Roazhon Park.

Rennes - Arsenal : 3-1.

Buts : Bourigeaud (42e), Monreal csc (65e) et Sarr (88e) pour Rennes ; Iwobi (4e) pour Arsenal.

Expulsion : Sokratis (41e) pour Arsenal.

Pour le premier huitième de finale de son histoire en Coupe d'Europe, le Stade Rennais a complètement renversé Arsenal à 11 contre 10 (3-1).

Deux semaines après son exploit au Betis, le club breton souhaitait refaire le coup contre Arsenal. Sauf qu'en début de match, c'est Iwobi qui ouvrait la marque pour les Gunners d'un centre-tir depuis le côté gauche (0-1 à la 4e). Suite à un affrontement de gardiens, Koubek (12e) puis Cech (35e), le tournant du match intervenait avec l'expulsion de Sokratis pour un deuxième jaune, après une faute sur Sarr (41e). Dans la foulée, Bourigeaud égalisait en deux temps sur coup-franc en envoyant une demi-volée dans la lucarne (1-1 à la 42e). Un but salvateur juste avant la mi-temps.

Au retour des vestiaires, le SRFC profitait de sa supériorité numérique pour dominer Arsenal (50e, 60e, 62e). Et c'est un but contre son camp de Monreal, qui déviait un centre de Zeffane dans son propre but, qui donnait l'avantage à Rennes (2-1 à la 65e). En fin de partie, la formation de Bretagne poussait (77e), et Sarr mettait le but du break d'une tête plongeante au second poteau sur un centre de Léa-Siliki (3-1 à la 88e) ! Grâce à cette victoire (3-1), la première d'un club français à domicile en Coupe d'Europe face à Arsenal, l'équipe de Julien Stéphan abordera le match retour, le 14 mars prochain à l'Emirates Stadium, avec un bel avantage. Un bon point pour la L1, au lendemain de l'élimination du PSG en Ligue des Champions.