Le Roazhon Park trop petit, Rennes se pose la question

Dans : Rennes.

Par Adrien Barbet

Quatrième de Ligue 1 la saison passée, le Stade Rennais s'impose de plus en plus comme une équipe habituée à une qualification européenne. L'engouement se répand au Roazhon Park, à tel point que la question d'un agrandissement est évoquée.

Après de nombreuses saisons très décevantes en Ligue 1, le Stade Rennais a vaincu ses vieux démons et commence à s'habituer à disputer des compétitions européennes. Bien que ce soit souvent l'Europa League, le club breton devient très attractif et son stade est considéré comme l'un des meilleurs avec une ambiance unique. Cela se vérifie dans le nombre d'abonnés qui ne cesse de croître. La saison passée, le Roazhon Park accueillait en moyenne 27 673 personnes par rencontre. Un record pour le stade dont la capacité est de 29 778 places. Cette saison encore, l'affluence risque d'être en hausse, encore plus avec la probable arrivée de Nemanja Matić. En témoigne le match amical contre West Ham où plus de 20 000 spectateurs ont assisté à la victoire des Rouge et Noir. Olivier Cloarec n'exclut d'ailleurs même pas que l'enceinte soit agrandie si le club continue de prendre cette direction.

Une rénovation du Roazhon Park, pas tout de suite mais...

« Si le club continue à se développer de cette manière avec les ambitions qu’il a, à un moment donné, il faudra effectivement se poser la question pour aménager le Roazhon Park. Il faut voir si ce phénomène se pérennise et trouver un équilibre entre le financier, l’économique et le sportif. Il faut à la fois que l’on vive le moment présent mais aussi que l’on se projette en fonction de l’évolution du club. On doit anticiper mais là, cela fait un peu plus d’un an que le stade est à guichets fermés. On va voir si l’on continue dans cette trajectoire. Si c’est le cas, évidemment qu’on va se poser les bonnes questions. Mais on a vu un certain nombre de clubs en France qui ont refait des stades et où le succès n’a pas forcément suivi » a déclaré le président exécutif et directeur général du Stade Rennais en conférence de presse ce mardi 8 août, quelques jours avant la reprise de la Ligue 1. Rennes sera opposé à Metz dans son antre pour le premier match de la saison et comme souvent désormais, il faudra s'attendre à un stade rempli. Olivier Cloarec est ravi de la popularité du club mais souhaite prendre le temps avant de rénover le Roazhon Park. Toutefois, la question est bien concrète et trotte dans la tête des dirigeants bretons.