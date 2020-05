LdC : Holveck se moque d'Aulas, l'UEFA pourrait le faire pleurer

Dans : Rennes.

Le nouveau président exécutif du Stade Rennais a allumé le patron de l'OL. Mauvais karma, l'UEFA pourrait finalement envoyer le club breton en Europa League !

Arrivé physiquement ce lundi à Rennes, où il va s’installer dans le siège de président exécutif du club après le limogeage d’Olivier Létang, Nicolas Holveck avait déjà chauffé Jean-Michel Aulas en venant piquer Florian Maurice à l’OL, même si ce n’est pas encore officialisé. Mais à l’occasion de la conférence du syndicat Première Ligue, le nouveau dirigeant rennais en a remis une couche sur le patron de Lyon. « Aujourd'hui, ce n’est même plus un débat, la situation est très claire, il y a 19 clubs qui ont admis la décision de l’Etat, quand bien même on ne peut l’admettre, on ne peut que la constater et mettre en œuvre pour arrêter le championnat. Encore une fois, cette décision émane du président de la République. On est républicains et on accepte la décision du président, ce n’est plus la peine d’en parler », a lancé Nicolas Holveck, pas loin d’accuser Jean-Michel Aulas d’être un Gilet Jaune surexcité.

De son côté, le président de l’Olympique Lyonnais a insidieusement fait remarquer que les représentants de Première Ligue en charge de communiquer étaient tous concernés et favorisés par la fin précoce de la saison. Mais ce lundi, le karma a peut-être joué un mauvais tour à Nicolas Holveck. En effet, selon le Times, dans le cadre du futur calendrier de la Ligue des champions et de l'Europa League, l’UEFA hésite entre différentes mesures pour alléger le calendrier cet été, et donc réformer la phase des tours préliminaires et qualificatifs pour la C1 et la C3. Une des options est d’organiser des play-offs sur un match entre les clubs des pays qui n’ont aucun représentant directement qualifié. Exemple, la France ayant le PSG et l’OM directement en Ligue des champions, alors Rennes ne pourrait pas jouer ces play-offs et pourrait basculer directement en Europa League. Selon le très sérieux média anglais, une décision sera prise d'ici le 27 mai, lorsque l'UEFA en saura plus sur la reprise et la fin des différents championnats nationaux.