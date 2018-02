L1 : Yoann Gourcuff est un joueur fini, le terrible constat de Benarbia

Dans : Rennes, Ligue 1, OL, Bordeaux.

Titulaire samedi soir contre Troyes, Yoann Gourcuff a cédé sa place à Diafra Sakho peu après l'heure de jeu, et la copie rendue par le milieu du club breton ne restera pas dans la mémoire des supporters rennais. Alors, au moment d'évoquer la situation de l'ancien lyonnais et bordelais, Ali Benarbia est désolé de dire que Yoann Gourcuff n'est plus en mesure de pratiquer le football au plus haut niveau. Un constat sévère que Benarbia a justifié au micro de RMC.

« J’ai regardé Yoann Gourcuff contre Troyes, j’ai de la peine pour lui, mais je ne comprends pas que Rennes et Sabri Lamouchi insistent avec Yoann Gourcuff. Il n’y arrive plus physiquement, je ne parle pas de football, il ne peut pas courir. Pourquoi ils insistent à vouloir le faire jouer, là encore Rennes a joué à dix. Je n’ai même pas besoin de regarder les entraînement, les matches me suffisent. Ce n’est pas une question de technique, de pression, j’oublie même le football, mais que je vois sa façon de courir, de se déplacer, je vois que j’ai affaire à un joueur qui ne peut plus jouer. C’est visuel, cela fait de la peine, mais même en Chine on ne le prendra pas, il est cramé, et ça se voit », constate Ali Benarbia, qui ne voit pas Yoann Gourcuff faire long feu au Stade Rennais et même dans le football.