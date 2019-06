L1 : Julien Stéphan prolonge à Rennes jusqu'en 2022

Dans : Rennes, Ligue 1.

Dans un communiqué, le Stade Rennais a confirmé ce lundi matin la prolongation de contrat de Julien Stéphan, lequel est désormais lié avec le club breton jusqu'en 2022.

« C’est une très grand fierté de poursuivre ma mission au sein de l’effectif professionnel. Cette saison a été historique et riche en émotions. Je suis ravi de pouvoir m’inscrire dans le temps avec ce club qui représente énormément pour moi. Je remercie Olivier Létang et la famille Pinault pour la confiance accordée », a confié Julien Stéphan, qui a mené le Stade Rennais jusqu'à la victoire en finale de la Coupe de France, mais également jusqu'en 8e de finale de l'Europa League.

De son côté, Olivier Létang affirme qu'il n'a jamais pensé changer d'entraîneur après une telle saison. « Comme je l’ai dit, je n’imaginais pas un autre entraîneur que Julien à la tête de l’équipe. Julien fait partie de la famille Rouge et Noir depuis de nombreuses années, c’est un très grand plaisir de le voir prolonger son contrat. En s’appropriant le projet mis en place depuis plus d’un an et demi, Julien s’est montré à la hauteur des ambitions du Stade Rennais F.C. en réalisant, avec le soutien de tout un club, une saison historique. C’est tout logiquement que j’ai souhaité que notre collaboration se poursuive. Ce jour est la concrétisation d’une réflexion commune menée depuis des semaines et des mois pour faire progresser encore, et tous ensemble, le Stade Rennais F.C. Comme nous l’avons fait depuis le début, nous continuerons de tout mettre en œuvre pour permettre à Julien et au staff de travailler dans les meilleures conditions possibles. Une saison riche nous attend », a confié le dirigeant rennais après l'officialisation de la prolongation de contrat de Julien Stéphan.