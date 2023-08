L1 ‍: Rennes recale West Ham et fixe le prix de Doku

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

A l’instar de Manchester City, West Ham est très intéressé par Jérémy Doku, qui ne sera pas retenu par le Stade Rennais en cas de grosse offre cet été.

Buteur face à Metz le week-end dernier lors de la première journée de Ligue 1, Jérémy Doku est un joueur extrêmement convoité sur le marché des transferts. En quête de renforts offensifs dans le money-time afin de combler le départ de Riyad Mahrez en Arabie Saoudite, Manchester City a manifesté son intérêt pour recruter l’international belge de Rennes. Mais pour l’heure, aucun accord n’a été conclu entre le Stade Rennais et le champion d’Angleterre en titre. Des sommes folles allant jusqu’à 100 millions d’euros ont été évoquées et pourtant, Rennes n’attend pas autant pour lâcher Jérémy Doku selon Foot Mercato.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dokss 🫡🤫 (@jeremydoku)

Le média spécialisé indique que West Ham tente actuellement sa chance pour recruter l’attaquant belge. Une première offre des Hammers dont le montant n’a pas filtré a été refusée par l’état-major rennais, qui attend 55 millions d’euros pour vendre Jérémy Doku lors du mercato estival. Une somme dans les cordes des clubs de Premier League mais qui pour l’heure n’a pas été posée sur la table par Manchester City, pas plus que par West Ham. Reste maintenant à voir qui parviendra à rafler la mise alors que du côté de Bruno Genesio, on s’est d’ores et déjà fait à l’idée que Doku ne sera plus Rennais à la fin de la saison. Il s’agit maintenant de savoir où évoluera le Belge en 2023-2024. A moins d’une grosse surprise, ce sera en Premier League.