Genesio était « ‍usé ‍», Rennes justifie son départ

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

En marge de la présentation de Julian Stéphan, le Stade Rennais est revenu sur les conditions du départ de Bruno Genesio de son poste d'entraîneur du club breton.

Non Bruno Genesio n’a pas été viré du Stade Rennais. Une semaine après la défaite du club breton face à l’Olympique Lyonnais, un communiqué a officialisé dimanche le départ de l’ancien coach de l’OL et son remplacement par Julien Stéphan. Le successeur de Genesio était présenté ce lundi après-midi et cela a été l’occasion pour le président de Rennes de revenir sur la dernière semaine chaotique vécue par l’actuel 13e de Ligue 1. Pour Olivier Cloarec, qui n’est pas menacé par l’actionnaire du Stade Rennais, la séparation avec Bruno Genesio ressemble à un divorce à l’amiable, le désormais ancien entraîneur ayant reconnu qu’il n’était pas réellement en mesure de relancer la dynamique d’une formation dans le dur depuis plusieurs matchs, au moins en Championnat.

Le président de Rennes a compris que Genesio était à bout

Julien Stéphan, nouvel entraîneur Rouge et Noir, officiellement présenté à la presse. 🔴⚫️ pic.twitter.com/p5Q0kcWJLN — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 20, 2023

Olivier Cloarec avoue que la décision de remplacer Bruno Genesio était devenue une évidence, même si le scénario a semblé surréaliste vu de l'extérieur. « On avait besoin d'avoir du temps pour prendre les meilleures décisions pour l'avenir du Stade rennais. Nous avons officialisé le départ de Bruno Genesio d'un commun accord. Ce départ est lié à des raisons personnelles. Il y avait aussi une forme d'usure par rapport au métier. Je tiens à saluer le travail de Bruno et son équipe pour les résultats. Il n'y avait pas d'incompréhension comme j'ai pu le lire. Il y a un certain nombre de paramètres liés à des raisons personnelles, mais aussi une forme d'usure. Bruno était présent en club depuis 32 ans. C'est un métier très dur, la pression est constante. Je pense que les batteries n'étaient pas suffisamment chargées. La décision de ne pas poursuivre s'est faite d'un commun accord entre le club, Bruno et moi. C'est une décision lourde de conséquence pour le club et pour lui-même. C'est quelqu'un investi dans son métier. Pour poursuivre, il fallait être définitivement convaincu. Il faut avancer, l'institution est plus importante », a précisé le président exécutif du Stade Rennais.

Et Olivier Cloarec de confirmer que son départ n'était pas à l'ordre du jour : « Je n’ai eu aucune hésitation concernant ma présence, même si vous savez très bien que je suis quelqu’un de très humain. Le départ de Bruno m’a affecté. Néanmoins, je fais la part des choses entre les liens qu’on peut avoir avec les gens et les responsabilités. J’ai le sens des responsabilités envers les actionnaires, l’équipe, les salariés du club. On a un challenge à relever, mais il n’est pas aussi colossal que ça. »